Бої за Торецьк: ЗСУ б'ють по росіянах з танка, який "затрофеїли" у Харківській області

"Екіпаж із 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ майстерно опанував трофейний Т-80 і вже не раз довів його ефективність у запеклих боях за Торецьк", - йдеться у повідомленні.

Танк, захоплений ще у Харківській області, був додатково обладнаний захистом від дронів.

"Танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді це менше 100 метрів. Ворожа піхота, не маючи протитанкових засобів, покладається виключно на дрони та артилерію", - зазначають у Генштабі.

ЗСУ в боях за Торецьк б'ють по росіянах з танка Т-80, який "затрофеїли" у Харківській області (t.me/GeneralStaffZSU)

Як констатують військові, бойова машина вже пережила влучання дронів та "Градів".