Бои за Торецк: ВСУ бьют по россиянам из танка, который "затрофеили" в Харьковской области

"Экипаж из 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ мастерски овладел трофейным Т-80 и уже не раз доказал его эффективность в ожесточенных боях за Торецк", - говорится в сообщении.

Танк, захваченный еще в Харьковской области, был дополнительно оборудован защитой от дронов.

"Танкистам приходится вести огонь на минимальной дистанции, иногда это менее 100 метров. Вражеская пехота, не имея противотанковых средств, полагается исключительно на дроны и артиллерию", - отмечают в Генштабе.

ВСУ в боях за Торецк бьют по россиянам из танка Т-80, который "затрофеили" в Харьковской области (t.me/GeneralStaffZSU)

Как констатируют военные, боевая машина уже пережила попадания дронов и "Градов".