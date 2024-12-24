UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Бої точаться за кожен дім. В ОТУ "Луганськ" розповіли про ситуацію в Торецьку

Ілюстративне фото: українські військові обороняють Торецьк (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Торецьку тривають активні бої, росіяни не припиняють штурмів. Бої точаться фактично за кожен будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

"У Торецьку зараз найскладніша ситуація, тому що буквально з початку цієї доби ворог провів 11 штурмів і деякі з них ще тривають. Тут насправді дуже напружена ситуація. Бої ведуться за кожен будинок", - зазначила Бобовнікова.

Вона уточнила, що бувають ситуації, коли росіяни беруть під свій контроль одну з будівель у місті, але наступного дня її відбивають українські захисники.

Також, як додала Бобовнікова, росіяни почали застосовувати на Торецькому напрямку військову техніку. Раніше цього там не спостерігалося.

"На північній околиці Торецька, у селищі Неліпівка, ворог починає застосовувати техніку. Минулої доби там відбувалися бої із застосуванням ББМ, багі, мотоциклів. Раніше ми цього не спостерігали, а зараз ворог активізувався", - додала вона.

 

Бої в Торецьку

Нагадаємо, російські окупанти продовжують спроби окупації Торецька. Вони вже перебувають на території міста.

10 грудня оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" показало відео, на якому можна помітити, що Торецьк практично знищений в результаті постійних ударів ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні