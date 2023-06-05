Бої у Судані не вщухають. США та Саудівська Аравія намагаються встановити нове перемир'я

Крайнє продовження перемир'я (п'ятиденне) за посередництва США та Саудівської Аравії офіційно закінчилося у суботу, 3 червня. При цьому немає жодних ознак ослаблення конфлікту.

Незважаючи на те, що узгоджені раніше режими тиші в Судані порушувалися кілька разів, такі спроби Вашингтона та Ер-Ріяда продовжуються.

Як повідомило міністерство закордонних справ королівства, представники регулярної армії Судану та воєнізованих Сил швидкого реагування (RSF) залишилися в саудівському прибережному місті Джидда, попри раніший зрив переговорів про припинення вогню.

У Саудівській Аравії зазначають, що іноземні посередники закликали сторони "домовитися про нове припинення вогню та ефективно його дотримуватися з метою досягнення остаточного припинення бойових дій".

У Судані бої продовжуються

Представники Сил швидкого реагування в неділю заявили, що збили винищувач після того, як армія "завдала зухвалого удару з повітря" за позиціями їхніх військ у північному Хартумі.

Військове джерело повідомило агентству AFP, що літак китайського виробництва зазнав аварії неподалік бази Ваді-Сейдна на північ від Хартума через "технічну несправність".

Очевидці розповіли, що бачили палаючий літак, що летів з півдня на північ столиці. Інші говорили про авіаудари по позиціях RSF на сході міста, повідомлялося про жертви серед цивільного населення.

За даними Проекту даних про місця та події збройних конфліктів, у Судані було вбито понад 1800 осіб. Дані ООН говорять про те, що 1,2 мільйона людей було переміщено, а понад 425 000 суданців бігли за кордон.

Минулого тижня Штати ввели санкції проти двох ворогуючих суданських генералів, звинувативши обидві сторони в "жахливому" кровопролитті.

Ситуація у Судані

Бойові дії спалахнули 15 квітня в столиці Судану між армією, яку очолює фактичний лідер Абдель Фаттах аль-Бурхан, і RSF під командуванням його заступника, який став суперником Мохамеда Хамдана Дагло.

З того часу запеклі бої охопили Хартум і регіон Дарфур на заході країни, змушуючи мешканців тікати чи розбивати табори на кілька тижнів, оскільки запаси продовольства та інших життєво важливих товарів були виснажені.

Губернатор Західного Дарфура Хаміс Абакар заявив у неділю, що у штаті панує "повне беззаконня", і що озброєні люди "захопили все, і ситуація повністю вийшла з-під контролю".

У Судані останнє перемир'я було укладено, щоб надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу районам країни, спустошеним бойовими діями.

За даними Проекту даних про місця та події збройних конфліктів, у Судані було вбито понад 1800 осіб. Дані ООН говорять про те, що 1,2 мільйона людей було переміщено, а понад 425 000 суданців бігли за кордон. Також в ООН зазначають, що близько 25 мільйонів людей у країні нині потребують допомоги та захисту.