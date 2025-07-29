Бої на сході не вщухають: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 192 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 91 одиницю автомобільної техніки окупантів.

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