Бої в районі Бахмута стали більш інтенсивними: карти боїв від ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

11 березня російські війська продовжили наступальні дії на північний схід від Куп’янська. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії в районі Гряниківки (18 км на північний схід від Куп’янська) та Масютівки (15 км на північний схід від Куп’янська).

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 березня, показують, що російські війська, ймовірно, контролюють Першотравневе (22 км на схід від Куп’янська). Український Генштаб повідомив, що російські сили зберігають значну військову присутність у районах уздовж російського кордону з Харківською областю, щоб зафіксувати українські сили на Куп’янському напрямку, щоб не дати українським силам перекинути особовий склад в інші райони України.

Українські джерела повідомляли, що українські сили просунулися в бік Сватового. Джерело в українських ЗМІ повідомило 11 березня, що українські сили увійшли в Куземівку (14 км на північний захід від Сватового) у невстановлену дату і зараз утримують позиції за 11 км від Сватового.

Бої на Донбасі

Російські сили продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але 11 березня не зробили жодного підтвердженого просування в межах міста. Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута біля Парасковіївки (3 км на північний схід); на північний захід від Бахмута поблизу Залізянського (10 км на північний захід), Дубово-Василівки (6 км на північний захід), Богданівки (6 км на північний захід); та на захід від Бахмута біля Іванівського (5 км на захід).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий 11 березня зазначив, що цього тижня бої в Бахмуті були більш інтенсивними, ніж минулого тижня, і лише за минулу добу в Бахмуті відбулося 23 бойових зіткнення. Російські військові блогери стверджували, що сили групи "Вагнера" перетнули річку Бахмутка у східному Бахмуті та рухаються до центру міста.

На геолокованих кадрах власника групи "Вагнера" Євгена Пригожина видно, що він знаходився приблизно за 1,5 кілометра від адміністративного центру Бахмута. Кілька російських "воєнкорів", зокрема, заявили, що українські війська готуються до контрнаступу на Бахмут.

11 березня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка–Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели невдалий наступ на саму Авдіївку; в районі Авдіївки біля Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки), Тоненького (6 км на захід від Авдіївки); на північно-західній околиці м. Донецька в районі Первомайського, Невельського, Водяного, Красногорівки; та на південно-західній околиці Донецька в районі Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська атакують Північне та Кам’янку, просунулися під Первомайським і ведуть бої проти жорсткої української оборони в Мар’їнці.

Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області 11 березня. Російські військові блогери розширили кадри особового складу 155-ї окремої морської піхотної бригади, стверджуючи, що вони все ще ведуть запеклі бої поблизу Вугледара, незважаючи на нещодавні заяви про значні втрати бригади під час атак на Вугледар.

Російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких, як повідомляється, російські війська використовують запальні боєприпаси по українських позиціях у Вугледарі.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області. Супутникові знімки, опубліковані 9 березня, показують, що російські війська значно розширили укріплення на північ від Чистопілля Запорізької області в період з грудня 2022 року по 9 березня 2023 року.

Російські війська, ймовірно, розширюють фортифікаційні споруди в цьому районі, щоб захистити шосе N30 і T0408 до Токмака, основного тилового вузла Росії, який знаходиться в межах 15 км від Мелітополя вздовж шосе T0401. Російські війська, ймовірно, прагнуть убезпечити основні наземні лінії зв’язку (GLOC) із Мелітополем у разі ймовірного майбутнього українського контрнаступу.

Українські війська продовжують обстрілювати російські матеріально-технічні та райони зосередження сил на півдні України. 10 березня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що українські війська 9 і 10 березня завдали ударів по трьох російських складах боєприпасів, протиповітряній обороні та чотирьох районах зосередження живої сили і техніки на східному (лівому) березі Херсонської області.

Південне оперативне командування ЗСУ також повідомило, що українські війська завдали ударів по російських позиціях на Кінбурнській косі в Миколаївській області. 11 березня українські джерела натякали, що українські сили завдали ударів по російських позиціях поблизу Маріуполя Донецької області, але російські джерела заперечували, що українські сили завдавали ударів у цьому районі.

11 березня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській області. Українські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі в містах Херсон і Запоріжжя.