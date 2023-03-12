Бои в районе Бахмута стали более интенсивными: карты боев от ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

11 марта русские войска продолжили наступательные действия к северо-востоку от Купянска. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия в районе Гряниковки (18 км северо-восточнее Купянска) и Масютовки (15 км северо-восточнее Купянска).

Геолокационные кадры, опубликованные 11 марта, показывают, что российские войска, вероятно, контролируют Первомайское (22 км к востоку от Купянска). Украинский Генштаб сообщил, что российские силы сохраняют значительное военное присутствие в районах вдоль российской границы с Харьковской областью, чтобы зафиксировать украинские силы на Купянском направлении, чтобы не дать украинским силам перебросить личный состав в другие районы Украины.

Украинские источники сообщали, что украинские силы продвинулись в сторону Сватового. Источник в украинских СМИ сообщил 11 марта, что украинские силы вошли в Куземовку (14 км северо-западнее Сватового) в неустановленную дату и сейчас удерживают позиции в 11 км от Сватового.

Бои на Донбассе

Российские силы продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но 11 марта не совершили ни одного подтвержденного продвижения в черте города. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута у Парасковеевки (3 км к северо-востоку); северо-западнее Бахмута вблизи Зализянского (10 км северо-западнее), Дубово-Василовки (6 км северо-западнее), Богдановки (6 км северо-западнее); и западнее Бахмута возле Ивановского (5 км западнее).

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый 11 марта отметил, что на этой неделе бои в Бахмуте были более интенсивными, чем на прошлой неделе, и только за минувшие сутки в Бахмуте произошло 23 боевых столкновения. Российские военные блоггеры утверждали, что силы группы "Вагнера" пересекли реку Бахмутка в восточном Бахмуте и двигаются в центр города.

На геолокированных кадрах владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина видно, что он находился примерно в 1,5 километре от административного центра Бахмута. Несколько российских "военкоров", в частности, заявили, что украинские войска готовятся к контрнаступлению на Бахмут.

11 марта российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачное наступление на саму Авдеевку; в районе Авдеевки возле Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки), Северного (5 км к западу от Авдеевки), Тоненького (6 км к западу от Авдеевки); на северо-западной окраине г. Донецка в районе Первомайского, Невельского, Водяного, Красногоровки; и на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки и Новомихайловки.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска атакуют Северное и Каменку, продвинулись под Первомайским и ведут бои против жесткой украинской обороны в Марьинке.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области 11 марта. Российские военные блоггеры расширили кадры личного состава 155-й отдельной морской пехотной бригады, утверждая, что они все еще ведут упорные бои вблизи Угледара, несмотря на недавние заявления о значительных потерях бригады во время атак на Угледар.

Российский "военкор" опубликовал кадры, на которых, как сообщается, российские войска используют зажигательные боеприпасы по украинским позициям в Угледаре.

"Южная ось"

Российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области. Спутниковые снимки, опубликованные 9 марта, показывают, что российские войска значительно расширили укрепление севернее Чистополья Запорожской области в период с декабря 2022 года по 9 марта 2023 года.

Российские войска, вероятно, расширяют фортификационные сооружения в этом районе, чтобы защитить шоссе N30 и T0408 до Токмака, основного тылового узла России, расположенного в пределах 15 км от Мелитополя вдоль шоссе T0401. Российские войска, вероятно, стремятся обезопасить основные наземные линии связи (GLOC) с Мелитополем в случае предполагаемого будущего украинского контрнаступления.

Украинские войска продолжают обстреливать русские материально-технические и районы сосредоточения сил на юге Украины. 10 марта Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что украинские войска 9 и 10 марта нанесли удары по трем российским складам боеприпасов, противовоздушной обороне и четырем районам сосредоточения живой силы и техники на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Южное оперативное командование ВСУ также сообщило, что украинские войска нанесли удары по российским позициям на Кинбурнской косе в Николаевской области. 11 марта украинские источники намекали, что украинские силы нанесли удары по российским позициям вблизи Мариуполя Донецкой области, но российские источники отрицали, что украинские силы наносили удары в этом районе.

11 марта российские войска продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя и Херсонской области. Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в городах Херсон и Запорожье.