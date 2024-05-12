Бої під Харковом. Росіяни зайняли шість сіл в районі Липців і Вовчанська, - карти DeepState

Донецька область

Ситуація в Красногорівці та біля Володимирівського наразі виглядає наступним чином.

Харківська область

У районі населеного пункту Липці, за даними DeepState, росіяни зайняли села Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Вони переходять в червону зону.

Окупанти намагаються закріплятися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Зелене. Тривають бої за Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед основним завданням для росіян в цьому районі - зайняти Липці.

В районі міста Вовчанськ війська РФ зайняли села Плетенівка, Огірцеве та рухаються в бік Вовчанська. Намагаються закріпитися в селах Гатище, Стариця, Бугруватка. Біля останніх двох сьогодні було помічено велику кількість піхоти, тривають бої.

Також проект повідомляє, що окупанти підібралися до північних околиць Вовчанська, намагаються закріпитися, тривають бої. Українські бійці зустрічають ворога вогнем.

За інформацією DeepState, ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися.

На підтримці працює техніка в невеликій кількості, артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕБ.

Сили оборони намагаються зупинити ворога, наносять ураження.

"Хоч і головна задача ворога — відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі", - йдеться у повідомленні проекту.

Бої за Глибоке