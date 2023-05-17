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Бої під Авдіївкою та Мар'їнкою: окупанти штурмують, але втратили майже роту солдатів

Фото: ЗСУ відбивають штурми окупантів поблизу Авдіївки та Мар'їнки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують штурми у районі Авдіївки та Мар'їнки. Проте Сили оборони відбивають атаки та знищують техніку і живу силу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, за останню добу окупанти втратили на вказаних напрямках майже роту солдатів вбитими та пораненими.

При цьому підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби виконали 1004 вогневі завдання. Українські захисники вели як контрбатарейну боротьбу, так і відпрацьовували по планових цілях, які виявили раніше.

Оборонці знищили 5 складів з боєприпасами російських військ та 21 одиницю техніки окупантів, зокрема:

  • 4 бойові машини піхоти та 3 танки;
  • безпілотники Zala та Shahed-136;
  • станцію радіолокаційної боротьби "Силок-01";
  • гармату МТ-12 "Рапіра", гармату 2А36 "Гіацинт-Б" та 2 МТЛБ.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові за добу просунулися на Бахмутському напрямку на 500 метрів.

При цьому у Міноборони повідомили, що окупанти мають успіхи у самому Бахмуті, там тривають запеклі бої.

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АвдіївкаМар'їнкаВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України