RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бои под Авдеевкой и Марьинкой: оккупанты штурмуют, но потеряли почти роту солдат

Фото: ВСУ отбивают штурмы оккупантов вблизи Авдеевки и Марьинки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают штурмы в районе Авдеевки и Марьинки. Однако Силы обороны отбивают атаки и уничтожают технику и живую силу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, за последние сутки оккупанты потеряли на указанных направлениях почти роту солдат убитыми и ранеными.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1004 огневых задач. Украинские защитники вели как контрбатарейную борьбу, так и отрабатывали по обнаружившимся ранее плановым целям.

Защитники уничтожили 5 складов с боеприпасами российских войск и 21 единицу техники оккупантов, в частности:

  • 4 боевые машины пехоты и 3 танка;
  • беспилотника Zala и Shahed-136;
  • станцию радиолокационной борьбы "Силок-01";
  • пушку МТ-12 "Рапира", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и 2 МТЛБ.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные за сутки продвинулись на Бахмутском направлении на 500 метров.

При этом в Минобороны сообщили, что оккупанты имеют успехи в самом Бахмуте, там продолжаются ожесточенные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкаМарьинкаВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины