Бои под Авдеевкой и Марьинкой: оккупанты штурмуют, но потеряли почти роту солдат

По его словам, за последние сутки оккупанты потеряли на указанных направлениях почти роту солдат убитыми и ранеными.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1004 огневых задач. Украинские защитники вели как контрбатарейную борьбу, так и отрабатывали по обнаружившимся ранее плановым целям.

Защитники уничтожили 5 складов с боеприпасами российских войск и 21 единицу техники оккупантов, в частности:

4 боевые машины пехоты и 3 танка;

беспилотника Zala и Shahed-136;

станцию радиолокационной борьбы "Силок-01";

пушку МТ-12 "Рапира", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и 2 МТЛБ.

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные за сутки продвинулись на Бахмутском направлении на 500 метров.

При этом в Минобороны сообщили, что оккупанты имеют успехи в самом Бахмуте, там продолжаются ожесточенные бои.

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