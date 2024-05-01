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Бої за Очеретине. В ОВА розповіли, скільки цивільних лишається у населеному пункті

Ілюстративне фото: в Очеретиному лишається близько 200 цивільних (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія продовжує наступати в районі Очеретиного в Донецькій області. Наразі у місті знаходиться 198 цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.

"В Очеретиному, де зараз точаться бої, досі залишаються 198 людей. Але ми продовжуємо докладати зусиль, щоб усі цивільні евакуювалися з прифронтових населених пунктів", - розповів Філашкін.

Нагадаємо, днями у ЗМУ поширилось відео, на якому 98-річна мешканка Очеретиного самостійно змогла вийти з окупованої частини Очеретиного. Однак він зауважив, що такі випадки є поодинокими.

За його словами, наразі в Донецькій області досить складна обстановка, бо ворог намагається наступати по всіх можливих напрямках. Зокрема нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що росіяни штурмують Очеретине чотирма бригадами й ЗСУ змушені перекидати туди додаткові підрозділи.

Евакуація з Донецької області

На початку цього року у Донецькій області було оголошено примусову евакуацію дітей в частині населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад. А вже 26 лютого стало відомо, що звідти вдалося вивезти всіх дітей.

Нещодавно також стало відомо, що з 2 травня жителі Донецької області зможуть безкоштовно евакуюватись до територіальних громад Волинської області.

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