Бої на Курському напрямку: що відбувається зараз (карта)

Російські війська продовжують наступальні дії у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворожих сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

У ранковому зведенні 30 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку росіян. Крім цього, ворог за добу завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - з реактивних систем залпового вогню. На карті, яку опублікував Генштаб станом на ранок 30 березня, помітно, що зона, яку контролюють українські сили у Курській області, зменшилася.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 30 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)



На карті станом на ранок 29 березня можна побачити, що буферна зона українських військ у Курській області дещо більша. Днем раніше Сили оборони зупинили 14 штурмових дій загарбників у Курській області.



Фото: карта боїв у Курській області станом на 29 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)