Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області

Росіяни з 10 травня фактично відкрили новий фронт у Харківській області. Противник прорвав український кордон на двох ділянках. Перша – поблизу Стрілечої - Пильної - Борисівки, вздовж лівого берега річки Харків та Трав'янського водосховища. Друга – вздовж річки Сіверський Донець поряд з населеними пунктами Огірцеве та Плетенівка. Наразі на жодному з цих напрямків ворогу не вдалось прорватись на глибину більш ніж 10 кілометрів від нашого держкордону. Однак він докладає зусилля та підтягує додаткові сили, щоб розвинути свій тактичний успіх.

Напрямок основний – Вовчанськ

На вовчанському напрямку окупантам вдалось зайняти вже чотири населених пунктів – останній з них село Бугруватка. Його найближча ключова ціль на цій ділянці – місто Вовчанськ. Впродовж останніх днів противник зміг зайняти північні та північно-західні околиці цього міста – в районі старого аеродрому та м'ясокомбіната. Є також інформація від OSINT-оглядачів, що 21 травня бої вже точились у центральній частині міста.

Карта DeepState

Крім того, росіяни хочуть підійти до Вовчанська з заходу – з боку Гатища та Синельникового. Поки їм це не вдається – між цими населеними пунктами протікає річка Вовча, яка допомагає нашим підрозділам втримувати свої позиції.

Паралельно противник намагається пробитись між Бугруваткою, Старицею та Приліпкою. Тут є міст через Сіверський Донець, який переходить у дорогу на Синельникове і далі на Вовчанськ.

Росіяни ввели в бій на цьому напрямку додаткові сили. Це дещо пришвидшило рух противника, але поки що не призвело до серйозних тактичних успіхів. Є версія, що рух росіян в напрямку на Вовчанськ – це спроба надалі пробитись в тил нашому Куп'янському угрупованню. І це наразі виглядає дуже малоймовірним з огляду на темпи просування ворога.

Напрямок допоміжний – Липці

Південніше Стрілечої та Борисівки росіянам від початку прориву на північ Харківщини вдалось окупувати до десятка населених пунктів. Зараз противник намагається з лінії Глибоке - Лук'янці, на лівому березі річки Харків, просунутись на південь. Паралельно на цій же ділянці ворог впродовж останніх двох днів зайшов з території РФ у бік села Зелене вздовж річки Муром.

Карта DeepState

Виглядає так, що найближча ціль противника на цій ділянці є саме вихід на Липці та Нескучне, або ж навіть до лінії Борщової та Веселого. Для прикладу, відстань від Липців до Харкова – 25 кілометрів. Тобто з цієї точки росіяни зможуть обстрілювати облцентр зі ствольної артилерії. Ймовірно, в цьому й полягає одне з завдань росіян – створити додаткову загрозу терору для Харкова. Хоча насправді більш глобальне завдання противника і тут, і на сусідньому вовчанському напрямку – це відволікти наші резерви з інших напрямків фронту, зокрема і з усього Сходу.