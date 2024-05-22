Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області

Росіяни продовжують наступальні дії на півночі Харківської області. Окупанти поки намагаються рухатись на двох напрямках від російсько-українського кордону.
Що відбувається на Харківському напрямку – в матеріалі РБК-Україна.
Росіяни з 10 травня фактично відкрили новий фронт у Харківській області. Противник прорвав український кордон на двох ділянках. Перша – поблизу Стрілечої - Пильної - Борисівки, вздовж лівого берега річки Харків та Трав'янського водосховища. Друга – вздовж річки Сіверський Донець поряд з населеними пунктами Огірцеве та Плетенівка. Наразі на жодному з цих напрямків ворогу не вдалось прорватись на глибину більш ніж 10 кілометрів від нашого держкордону. Однак він докладає зусилля та підтягує додаткові сили, щоб розвинути свій тактичний успіх.
На вовчанському напрямку окупантам вдалось зайняти вже чотири населених пунктів – останній з них село Бугруватка. Його найближча ключова ціль на цій ділянці – місто Вовчанськ. Впродовж останніх днів противник зміг зайняти північні та північно-західні околиці цього міста – в районі старого аеродрому та м'ясокомбіната. Є також інформація від OSINT-оглядачів, що 21 травня бої вже точились у центральній частині міста.
Крім того, росіяни хочуть підійти до Вовчанська з заходу – з боку Гатища та Синельникового. Поки їм це не вдається – між цими населеними пунктами протікає річка Вовча, яка допомагає нашим підрозділам втримувати свої позиції.
Паралельно противник намагається пробитись між Бугруваткою, Старицею та Приліпкою. Тут є міст через Сіверський Донець, який переходить у дорогу на Синельникове і далі на Вовчанськ.
Росіяни ввели в бій на цьому напрямку додаткові сили. Це дещо пришвидшило рух противника, але поки що не призвело до серйозних тактичних успіхів. Є версія, що рух росіян в напрямку на Вовчанськ – це спроба надалі пробитись в тил нашому Куп'янському угрупованню. І це наразі виглядає дуже малоймовірним з огляду на темпи просування ворога.
Південніше Стрілечої та Борисівки росіянам від початку прориву на північ Харківщини вдалось окупувати до десятка населених пунктів. Зараз противник намагається з лінії Глибоке - Лук'янці, на лівому березі річки Харків, просунутись на південь. Паралельно на цій же ділянці ворог впродовж останніх двох днів зайшов з території РФ у бік села Зелене вздовж річки Муром.
Виглядає так, що найближча ціль противника на цій ділянці є саме вихід на Липці та Нескучне, або ж навіть до лінії Борщової та Веселого. Для прикладу, відстань від Липців до Харкова – 25 кілометрів. Тобто з цієї точки росіяни зможуть обстрілювати облцентр зі ствольної артилерії. Ймовірно, в цьому й полягає одне з завдань росіян – створити додаткову загрозу терору для Харкова. Хоча насправді більш глобальне завдання противника і тут, і на сусідньому вовчанському напрямку – це відволікти наші резерви з інших напрямків фронту, зокрема і з усього Сходу.
Нагадаємо, що раніше The Economist розповіло, як Росія готувала операцію на Харківщині. За інформацією видання, наступ мав розпочатись пізніше.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.