The Economist розкрило плани наступальної операції РФ у Харківській області

В рамках наступальної операції у Харківській області, росіяни планували за три доби вийти на околиці обласного центру і встановити над містом вогневий контроль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Зазначається, що Росія планувала почати наступ 15-16 травня, але з невідомих причин він розпочався на кілька днів раніше.

Росіяни перевіряли, чи зможуть вони частково оточити Харків і чинити тиск на українські формування на схід від Печенізького водосховища.

Військові агресора визначили дві вісі наступу по обидва боки водойми. Наступ на західній вісі мав упродовж 72 годин вивести російські війська на відстань артилерійського обстрілу міста Харкова біля села Борщова, але їх зупинила елітна 92-га бригада, що відкинула агресора на 10 км від початкової мети.

На Вовчанському напрямку окупанти просувалися вниз до Печенізького водосховища, щоб створити флангову загрозу для Куп'янська. Оскільки мінні поля не були достатньо підготовлені, росіянам це частково вдалося.

Через десять днів після початку наступу, темпи просування агресора сповільнилися. Наразі Україна утримує росіян приблизно на півдорозі до Вовчанська - міста, розташованого лише за 5 км від кордону, і на позиціях приблизно за 9 км вглиб України, далі на захід, біля села Липці.

"Росія не має достатньо сил для масштабного наступу на Харків, оскільки там перебуває близько 48 тисяч українських військових", - зазначає видання.

Водночас, повідомляє The Economist, за словами військових, ситуація залишається нестабільною і може швидко змінитися. Росіяни формують нову ударну колону на північ у Суджі, по інший бік кордону від Сум.

Тим часом Збройні сили готуються до нового удару на схід від Вовчанська, у напрямку села Білий Колодязь. Також поновилися бої біля Куп'янська, де 17 травня Україна втратила контроль над сусіднім селом Берестове.

Мапа: The Economist (economist.com)