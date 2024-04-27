Бої біля Часового Яру та накопичення сил РФ біля Кліщіївки: що відбувається під Бахмутом

Часів Яр

Як розповів спікер, ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру.

"ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає", - каже він.

При цьому, як каже спікер, окупанти намагаються захопити місто, не рахучуюсь з втратами в техніці та живій силі.

"Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське", - додав спікер.

Окупанти накопичують сили біля Кліщіївки

Крім того, намагаючись вирівняти лінію фронту, за його даними, окупанти також штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки", - додав Волошин.

Плани ворога

Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал "Сіверський Донець - Донбас", заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації.