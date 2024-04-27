UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої біля Часового Яру та накопичення сил РФ біля Кліщіївки: що відбувається під Бахмутом

Фото: що відбувається на Бахмутському напрямку фронту 27 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бахмутський напрямок залишається одним із самих "гарячих". Тут РФ не залишає спроб захопити Часів Яр і накопичує сили в районі Кліщіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОК "Хортиця"Назара Волошина в ефірі телемарафону.

Часів Яр

Як розповів спікер, ворог наразі продовжує тиснути на Бахмутському напрямку, а саме на околиці Часового Яру.

"ЗСУ контролюють обстановку як в місті, так і навколо нього. Ворожої російської армії в місті немає", - каже він.

При цьому, як каже спікер, окупанти намагаються захопити місто, не рахучуюсь з втратами в техніці та живій силі.

"Тільки за останні штурми ворог тактичних успіхів не мав, попри штурми всіма засобами. Подібна ситуація в населених пунктах Богданівка та Іванівське", - додав спікер.

Окупанти накопичують сили біля Кліщіївки

Крім того, намагаючись вирівняти лінію фронту, за його даними, окупанти також штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщівки помічено збільшення кількості російських підрозділів. Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку було проведено в районі Білогорівки", - додав Волошин.

Плани ворога

Наразі, за його словами, ворог зосереджує сили для прориву оборони західніше Бахмута, щоб вийти на канал "Сіверський Донець - Донбас", заволодіти Часовим Яром та створити умови для просування у бік Краматорської агломерації. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні