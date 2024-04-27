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Бои у Часового Яра и накопление сил РФ у Клещиевки: что происходит под Бахмутом

Фото: что происходит на Бахмутском направлении фронта 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бахмутское направление остается одним из самых "горячих". Тут РФ не оставляет попыток захватить Часов Яр и накапливает силы в районе Клещиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОК "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Часов Яр

Как рассказал спикер, враг продолжает давить на Бахмутском направлении, а именно на окраины Часового Яра.

"ВСУ контролируют обстановку как в городе, так и вокруг него. Вражеской российской армии в городе нет", - говорит он.

При этом, как говорит спикер, оккупанты пытаются захватить город, не считаясь с потерями в технике и живой силе.

"Только за последние штурмы враг тактических успехов не имел, несмотря на штурмы всеми средствами. Подобная ситуация в населенных пунктах Богдановка и Ивановское", - добавил спикер.

Оккупанты накапливают силы возле Клещиевки

Кроме того, пытаясь выровнять линию фронта, по его данным, оккупанты также штурмуют Андреевку и Клещиевку.

"В районе Клещиевки замечено увеличение количества российских подразделений. Больше всего штурмов на Часовояровском направлении было проведено в районе Белогоровки", - добавил Волошин.

Планы врага

По его словам, враг сосредотачивает силы для прорыва обороны западнее Бахмута, чтобы выйти на канал "Северский Донец - Донбасс", завладеть Часовым Яром и создать условия для продвижения в сторону Краматорской агломерации.

Ситуация на фронте

Российские войска стараются не сбавлять темпов своего наступления в Украине. Самой тяжелой ситуация остается в Донецкой области, в частности в районе Часового Яра.

Как писало РБК-Украина, зацикленность врага на этом населенном пункте, наступая на который враг не жалеет ни живой силы, ни техники, связана с наличием транспортного узла, ведущего на Константиновку.

На данный момент захватчики штурмуют город с нескольких сторон, стараясь выполнить приказ "сверху" - взять населенный пункт до 9 мая. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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