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Бої за Бахмут: дрон Everstake знищив "Гвоздику" росіян (відео)

Фото: дрон Everstake знищив "Гвоздику" росіян на околицях Бахмута Донецької області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake, знищив російську самохідну артилерійську установку "Гвоздика" на околицях Бахмута Донецької області. За місто продовжують точитися бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка "Гвоздика", - написав він.

За словами Федорова, дрон був придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake. Він також закликав долучитися до допомоги "Армії дронів". Це можна зробити за допомогою UNITED24 або в кілька кліків у Дії.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

За даними на 4 червня, як розповів генерал Олександр Сирський, українські штурмовики змогли звільнити значну ділянку в районі Іванівського лісу. Ймовірно, йдеться про лісисту місцевість на Бахмутському напрямку.

На день раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр назвала ситуацію в цьому районі "умовно стабільною". При цьому попри пафосні заяви засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, його найманці "остаточно ще не покинули місто" і займаються інструктажем загонів регулярної армії, що прибули.

Щодо втрат, то як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, росіяни в боях за Бахмут втратили майже 23 тисячі своїх військових, а втрати України на цьому напрямку в 7,5 рази менше.

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БахмутМихайло Федоров