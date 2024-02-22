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Бої за Авдіївку: прикордонник розповів, як стріляв по ворогу з гранатомету з трьох метрів

Авдіївка, Четвер 22 лютого 2024 11:30
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Бої за Авдіївку: прикордонник розповів, як стріляв по ворогу з гранатомету з трьох метрів Фото: прикордонник розповів, як стріляв по ворогу з гранатомету з трьох метрів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонник розповів, як під час боїв за Авдіївку Донецької області стріляв по окупантах з гранатомета. Примітно, що до ворога було не більше трьох метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ми побачили, що в будинку навпроти накопичуються окупанти. Хотіли здійснити ураження по них з "Мухи" (РПГ-18, - ред.). Я з побратимом вибігли на дорогу, після чого ми побачили, що росіяни вже не в будинку, а в трьох метрах перед нами. Біжали з ганатами та кричали: "Здавайтесь, будете жить!" - розповів він.

Після цього прикордонники здійснили постріли вже не по будинку, а по росіянах.

"Не знаю, яким дивом, йому пощастило, один з них, падуючи, зловив рикошет від "Мухи". Після цього ми видійшли назад та зустрічали їх уже в дворі. Окупант настільки злякався пострілу, що кидаючи гранату, забув видернути "чеку" та був знищений. А його група відступила назад", - додав "Хаскі".

Відхід ЗСУ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

При цьому, за даними NYT, росіяни продовжили свій наступ після "захоплення" Авдіївки на Донеччині. Наразі наступ окупантів розділився на п'ять основних напрямків, а становище є найнебезпечнішим з початку війни.

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