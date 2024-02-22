Бои за Авдеевку: пограничник рассказал, как стрелял по врагу из гранатомета с трех метров

Пограничник рассказал, как во время боев за Авдеевку Донецкой области стрелял по оккупантам из гранатомета. Примечательно то, что до врага было не больше трех метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Мы увидели, что в доме напротив накапливаются оккупанты. Хотели совершить удар по ним из "Мухи" (гранатомет РПГ-18, - ред.). Я с побратимом выбежали на дорогу, после чего мы увидели, что россияне уже не в доме, а в трех метрах перед нами... Бежали с ганатами и кричали: "Сдавайтесь, будете жить!" - рассказал он.

После этого пограничники выстрелили уже не по дому, а по россиянам.

"Не знаю, как чудом, ему повезло, один из них, падая, поймал рикошет от "Мухи". После этого мы отошли назад и встречали их уже во дворе. Оккупант настолько испугался выстрела, что бросая гранату, забыл выдернуть "чеку" и был уничтожен. А его группа отступила назад", - добавил "Хаски".

Отход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом, уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

При этом, по данным NYT, россияне продолжили свое наступление после "захвата" Авдеевки в Донецкой области. Сейчас наступление оккупантов разделилось на пять основных направлений, а а положение является самым опасным с начала войны.