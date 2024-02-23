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Бої за Авдіївку: прикордонник розповів, як з побратимами виходив з міста

Авдіївка, П'ятниця 23 лютого 2024 10:00
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Бої за Авдіївку: прикордонник розповів, як з побратимами виходив з міста Фото: прикордонник розповів про останню операцію під час виходу з міста (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Український прикордонник розповів, з якими зусиллями довелося виходити з Авдіївки. Загалом, щоб дістатися до місця призначення, його група подолала близько 20 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Стримувавши наступ ворога, ми в подальшому отримали наказ на відступ з Авдіївки. Як досі я пам'ятаю, ми знаходились в районі 14-поверхівки, в підвалі. В нас було буквально до 5 хвилин. На карті ми передивилися маршрут. Ми рухалися маленькими групами по три-чотири людини, бо вогонь ворога був без зупину", - розповів він.

Коли вони вийшли з Авдіївки, довелось йти полями.

"Пам'ятаю той випадок, коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя, а перед тобою лежить противотанкова міна. Кричиш хлопцям: "Стій!". Повертаєш голову наліво-направо, і спостерігаєш, що все поле заміноване мінами", - розповідає прикордонник.

Рухатись доводилось повільно, йти було важко, оскільки місцевість уся була в заростях по коліно.

"Часу думати тоді не було. Рухались швидко, щоб вижити", - додав він.

Відхід ЗСУ з Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

Раніше прикордонник "Хаскі" розповів, як під час боїв за Авдіївку Донецької області стріляв по окупантах з гранатомета. Примітно, що до ворога було не більше трьох метрів.

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Авдіївка
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