Бої за Авдіївку: прикордонник розповів, як з побратимами виходив з міста
Український прикордонник розповів, з якими зусиллями довелося виходити з Авдіївки. Загалом, щоб дістатися до місця призначення, його група подолала близько 20 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Стримувавши наступ ворога, ми в подальшому отримали наказ на відступ з Авдіївки. Як досі я пам'ятаю, ми знаходились в районі 14-поверхівки, в підвалі. В нас було буквально до 5 хвилин. На карті ми передивилися маршрут. Ми рухалися маленькими групами по три-чотири людини, бо вогонь ворога був без зупину", - розповів він.
Коли вони вийшли з Авдіївки, довелось йти полями.
"Пам'ятаю той випадок, коли ти просто падаєш, піднімаєш обличчя, а перед тобою лежить противотанкова міна. Кричиш хлопцям: "Стій!". Повертаєш голову наліво-направо, і спостерігаєш, що все поле заміноване мінами", - розповідає прикордонник.
Рухатись доводилось повільно, йти було важко, оскільки місцевість уся була в заростях по коліно.
"Часу думати тоді не було. Рухались швидко, щоб вижити", - додав він.
Відхід ЗСУ з Авдіївки
У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.
18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.
Раніше прикордонник "Хаскі" розповів, як під час боїв за Авдіївку Донецької області стріляв по окупантах з гранатомета. Примітно, що до ворога було не більше трьох метрів.
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