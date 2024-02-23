Бои за Авдеевку: пограничник рассказал, как с побратимами выходил из города
Украинский пограничник рассказал, с какими усилиями пришлось выходить из Авдеевки. В общей сложности, чтобы добраться до места назначения, его группа преодолела около 20 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Сдерживая наступление врага, мы в дальнейшем получили приказ на отступление из Авдеевки. Как до сих пор я помню, мы находились в районе 14-этажки, в подвале. У нас было буквально до 5 минут. На карте мы пересмотрели маршрут. Мы двигались маленькими группами по три-четыре человека, потому что огонь врага был без остановки", - рассказал он.
Когда они вышли из Авдеевки, пришлось идти по полям.
"Помню тот случай, когда ты просто падаешь, поднимаешь лицо, а перед тобой лежит противотанковая мина. Кричишь ребятам: "Стой!". Поворачиваешь голову налево-направо, и наблюдаешь, что все поле заминировано минами", - рассказывает пограничник.
Двигаться приходилось медленно, идти было тяжело, поскольку местность вся была в зарослях по колено.
"Времени думать тогда не было. Двигались быстро, чтобы выжить", - добавил он.
Отход ВСУ из Авдеевки
В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.
18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.
Ранее пограничник "Хаски" рассказал, как во время боев за Авдеевку Донецкой области стрелял по оккупантам из гранатомета. Примечательно, что до врага было не больше трех метров.
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