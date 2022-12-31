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Бояться ЗСУ? У Москві зженуть військових для охорони неба, а у Бєлгороді подарують карту укриттів

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Субота 31 грудня 2022 10:38
Бояться ЗСУ? У Москві зженуть військових для охорони неба, а у Бєлгороді подарують карту укриттів Фото: до Москви зженуть 2 тисячі військових для захисту неба на Новий рік (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Москві напередодні Нового року до бойового чергування у системі ППО залучать майже 2 тисячі військових.

Про це заявили в Міноборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

У відомстві зазначили, що всього на новорічні свята бойове чергування з протиповітряної оборони будуть виконувати близько 20 тисяч військових. При цьому в Москві на чергування поставлять майже 2 тисячі людей.

"На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ВКС покладено завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви та центрального промислового району Росії", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Бєлгороді, як пишуть російські ЗМІ, у новорічну ніч мешканцям роздадуть карти бомбосховищ. Для цього у центрі міста хочуть розгорнути оперштаб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрозділи Росгвардії, які будуть перебувати в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року, планують відвести в регіони РФ , щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян.

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