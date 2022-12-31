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Боятся ВСУ? В Москве сгонят военных для охраны неба, а в Белгороде подарят карту укрытий

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Суббота 31 декабря 2022 10:38
Боятся ВСУ? В Москве сгонят военных для охраны неба, а в Белгороде подарят карту укрытий Фото: в Москву сгонят 2 тысячи военных для защиты неба на Новый год (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Москве накануне Нового года к боевому дежурству в системе ПВО привлекут почти 2 тысячи военных.

Об этом заявили в Минобороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

В ведомстве отметили, что всего на новогодние праздники боевое дежурство по противовоздушной обороне будут выполнять около 20 тысяч военных. При этом в Москве на дежурство поставят почти 2 тысяч человек.

"На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении.

Тем временем в Белгороде, как пишут российские СМИ, в новогоднюю ночь жителям раздадут карты бомбоубежищ. Для этого в центре города хотят развернуть оперштаб.

Напомним, ранее мы писали, что подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.

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