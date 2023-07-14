Бояться "Вагнера": британська розвідка пояснила скорочення програми параду у Петербурзі

Як наголошується у зведенні, 12 липня російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в головному огляді флоту, присвяченому Дню ВМФ, який відбудеться у Санкт-Петербурзі 30 липня.

Оскільки нинішній формат Дня ВМФ було встановлено у 2017 році, це буде перший рік, коли не будуть задіяні атомні підводні човни.

За даними британської розвідки, зміна, ймовірно, насамперед пов'язана із забезпеченням можливості технічного обслуговування та збереження доступності для операцій та навчання.

"Існує також реальна ймовірність того, що цьому рішенню сприяли міркування внутрішньої безпеки після спроби заколоту групи "Вагнера"", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина

Засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот наприкінці червня. Бійці "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, покинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з 1999 року.

Люди вітали найманців Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

За американськими даними, заколот "Вагнера" викликав "тертя і плутанину" серед російського керівництва.

Через побоювання повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади Кремль досі не може ухвалити остаточного рішення про участь Путіна у саміті БРІКС, який відбудеться у ПАР.