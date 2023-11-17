Бояться українських ударів. РФ посилює ППО у низці регіонів країни, - ISW

Повідомляється, що російська влада організувала патрулювання для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури для запобігання нападам. Також російський уряд почав фінансувати створення "територіальних ліній оборони" для областей, що межують з Україною.

За даними аналітиків, влада РФ також оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливі транспортні об'єкти, які вимагають захисту від низки загроз.

Центральний федеральний округ складається з 18 суб'єктів РФ, включаючи Брянську, Курську та Білгородську області, що межують з Україною.

Ключові висновки ISW :