Боятся украинских ударов. РФ усиливает ПВО в ряде регионов страны, - ISW

Сообщается, что российские власти организовали патрулирование для защиты критически важных объектов инфраструктуры для предотвращения нападений. Также российское правительство начало финансировать создание "территориальных линий обороны" для областей, граничащих с Украиной.

По данным аналитиков, власти РФ также обновляют список всех объектов критической инфраструктуры и важные транспортные объекты, которые требуют защиты от ряда угроз.

Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов РФ, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, граничащие с Украиной.

Ключевые выводы ISW: