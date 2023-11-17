Боятся украинских ударов. РФ усиливает ПВО в ряде регионов страны, - ISW

Россия усиливает противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату российских маршрутов снабжения в тыловых районах.
Сообщается, что российские власти организовали патрулирование для защиты критически важных объектов инфраструктуры для предотвращения нападений. Также российское правительство начало финансировать создание "территориальных линий обороны" для областей, граничащих с Украиной.
По данным аналитиков, власти РФ также обновляют список всех объектов критической инфраструктуры и важные транспортные объекты, которые требуют защиты от ряда угроз.
Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов РФ, включая Брянскую, Курскую и Белгородскую области, граничащие с Украиной.
Ключевые выводы ISW:
Украина заявила, что оккупация Запорожской АЭС привела к сбоям в работе оборудования и техническому обслуживанию, которые угрожают безопасности станции.
Отчеты Украины и МАГАТЭ указывают на то, что присутствие России и ее эксклюзивный контроль над ЗАЭС усиливаются.
"Газпром Медиа Холдинг" объявила 16 ноября, что приобрела контрольный пакет акций крупного российского блоггерского агентства, вероятно, в попытке расширить свой и без того обширный контроль над российским медиапространством.
15 ноября российские власти обнаружили мертвым бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ генерал-лейтенанта Владимира Свиридова в своем доме в Ставропольском крае.
Минобразования России издал проект приказа о создании с сентября 2024 года курса "Основы безопасности и обороны Родины" для российских школьников.
Правительство России и российские оккупационные власти продолжают насильственно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию под предлогом образовательных программ.