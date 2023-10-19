Бояться українських ракет. Російські вертольоти Ка-52 почали атакувати здалеку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі Радіо Свобода .

"На даному етапі ми їх знищуємо ракетними ударами. Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз", - розповів Штупун.

Раніше він заявляв, що вертольоти Ка-52 та літаки загрожують українській бронетехніці - вони мають можливість бити приблизно з відстані у 10 км.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 19 жовтня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 290 680 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та вертоліт.

Також 17 жовтня ЗСУ вдалося збити один літак і шість гелікоптерів. Причому обидва літаки були збиті на Таврійському напрямку.

За даними на кінець червня Сили оборони України з початку війни знищили 120-130 танкових батальйонів російських загарбників. А понад п'яту частину відомих втрат російських літаків і гелікоптерів з початку війни не було викликано діями України.