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Бояться ударів ЗСУ. Раду міністрів Криму перевели на дистанційну роботу, - "Атеш"

Фото: Раду міністрів Криму перевели на дистанційну роботу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Окупаційну Раду міністрів тимчасово захопленого Криму перевели на дистанційну роботу у зв'язку з постійними атаками ЗСУ на військові об'єкти російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За даними джерел "Атеш" із Сімферопольської районної окупаційної адміністрації, 95% співробітників так званої Ради міністрів Криму у Сімферополі переведено на віддалену роботу. Це стосується багатьох інших органів окупаційної адміністрації на території півострова.

Як зазначають партизани, окупанти чудово усвідомлюють невідворотність покарання за свої злочини. Безліч із них уже вивозить свої сім'ї за межі Криму.

"Такі дії демонструють реальну оцінку російської ППО та можливості утримання Криму самими окупантами. Це радикально відрізняється від їхніх заяв. Удари в Криму продовжаться, поки останній російський солдат не покине українську територію", - наголосили в "Атеш".

Удари по військових об'єктах РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму, практично щодня лунають вибухи.

Так, 22 вересня, повідомлялося про "прильоти" по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Докладніше про цю атаку, під час якої було зруйновано штаб ЧФ РФ у Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також 14 вересня в Євпаторії було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

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