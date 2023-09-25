UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бояться ударів ЗСУ. Окупанти залишають місця постійного розташування у Криму, - "Атеш"

Фото: окупанти залишають місця постійного розташування у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники залишають місця постійного розташування у тимчасово окупованому Криму, побоюючись ударів ЗСУ по їхніх військових об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За інформацією партизанів, зараз російські окупанти всюди шукають місця тимчасового розміщення для своїх військ. Вони побоюються ударів по військових об'єктах.

Зокрема, командування севастопольського Нахімовського військового училища виселяє курсантів із казарм на нічний час. Шукаються місця по всіх хостелах та готелях.

"Подібне відбувається у багатьох військових частинах. Але їм не сховатися, адже у нас очі та вуха по всьому півострові. Окупанти або втечуть, або будуть знищені", - зазначили в "Атеш".

Удари по військових об'єктах РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму, практично щодня лунають вибухи.

Так, 22 вересня, повідомлялося про "прильоти" по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Докладніше про цю атаку, під час якої було зруйновано штаб ЧФ РФ у Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також 14 вересня в Євпаторії було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВійна Росії проти України