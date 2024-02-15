Бояться ударів. Росія почала готувати військові аеродроми до можливих атак, - ЗМІ

Зазначається, що Міноборони РФ перевірило військові аеродроми на стійкість до масованих ударів. У ході навчань спецпідрозділи російських військ відпрацювали відновлення злітно-посадкових смуг та місць стоянки літаків.

Видання зазначає, що навчання проходили відразу у кількох регіонах, у тому числі у західному та південному напрямках. До навчань залучали інженерно-саперні підрозділи, які ліквідовували вирви та відбудовували капоніри для захисту літаків від уламків.

The Moscow Times, посилаючись на військового експерта, пише, що аеродромна служба РФ має підрозділи, які повинні оперативно відновлювати злітно-посадкову смугу, а у разі пожежі виводить авіаційну техніку. Більше того, такі навчання повинні проводитися регулярно.

Експерт зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні російські аеродроми неодноразово були атаковані безпілотниками, а в майбутньому, як вважає експерт, Росія може мати справу з НАТО.

Атаки на аеродроми РФ

Нагадаємо, що Сили оборони України неодноразово атакували військові аеродроми на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях України. Кожна з таких атак завдавала пошкоджень російській авіації.

Так, у грудні 2023 року був атакований військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. Росіяни традиційно заявили, що всі безпілотники нібито були збиті.

Проте джерела РБК-Україна повідомили, що було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром, були руйнування.