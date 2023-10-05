Бояться розгрому? Війська РФ забрали великі кораблі з окупованого Криму, - ISW
Російські війська перевели кілька кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На супутникових знімках, опублікованих 1 та 3 жовтня, видно, що російські війська перекинули із Севастополя до Новоросійська не менше 10 кораблів. Повідомляється, що окупанти перекинули на нове місце дислокації фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів та кілька малих ракетних кораблів.
На супутникових знімках від 2 жовтня видно, що в Севастополі залишаються чотири російські десантні кораблі і один підводний човен. На думку аналітиків ISW, війська РФ, можливо, тимчасово перекинуть деякі кораблі до Новоросійська після численних ударів по об'єктах ЧФ у Севастополі та його околицях, але, швидше за все, продовжать використовувати Севастополь як базу ЧФ.
Ключові висновки ISW:
- Українські війська продовжили наступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області, і трохи просунулися вперед.
- Осінні та зимові погодні умови уповільнять, але не зупинять українські контрнаступні операції.
- Кремль, ймовірно, активізує використання інструментів цифрового авторитаризму для посилення внутрішніх репресій та посилення контролю над інформаційним простором.
- Російські війська провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута і досягли обмежених успіхів в районі Кремінної.
Більш детально про атаку ЗСУ на базу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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