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Боятся разгрома? Войска РФ забрали крупные корабли из оккупированного Крыма, - ISW

Четверг 05 октября 2023 03:53
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Боятся разгрома? Войска РФ забрали крупные корабли из оккупированного Крыма, - ISW Фото: войска РФ забрали крупные корабли из оккупированного Крыма (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Константин Широкун

Российские войска перевели несколько кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

На спутниковых снимках, опубликованных 1 и 3 октября, видно, что российские войска перебросили из Севастополя в Новороссийск не менее 10 кораблей. Сообщается, что оккупанты перебросили на новое место дислокации фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

На спутниковых снимках от 2 октября видно, что в Севастополе остаются четыре российских десантных корабля и одна подводная лодка. По мнению аналитиков ISW, войска РФ, возможно, временно перебросят некоторые корабли в Новороссийск после многочисленных ударов по объектам ЧФ в Севастополе и его окрестностях, но, скорее всего, продолжат использовать Севастополь в качестве базы ЧФ.

Ключевые выводы ISW:

  • Украинские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области, и незначительно продвинулись вперед.
  • Осенние и зимние погодные условия замедлят, но не остановят украинские контрнаступательные операции.
  • Кремль, вероятно, активизирует использование инструментов цифрового авторитаризма для усиления внутренних репрессий и ужесточения контроля над информационным пространством.
  • Российские войска провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и добились ограниченных успехов в районе Кременной.

Более детально об атаке ВСУ на базу Черноморского флота в оккупированном Севастополе можете узнать в материале РБК-Украина.

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Севастополь Черноморский флот Вторжение России в Украину
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