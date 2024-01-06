Бояться роботи ППО? Жителям Бєлгорода пропонують евакуюватися подалі від України

У п'ятницю, 5 січня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що бачив у соцмережах повідомлення жителів, що вони бояться і просять допомогти їм перебратися у безпечне місце.

Гладков висловив готовність допомагати жителям і додав, що вже переселені кілька сімей.

Він також повідомив, що жителів вивезуть у міста Старий Оскол (140 км від Бєлгорода) і Губкін (120 км від Бєлгорода) і пообіцяв їм безпечні номери, де вони зможуть перебувати "стільки, скільки буде потрібно".

Водночас, за словами Гладкова, розмістити в цих містах вдасться не всіх жителів, тому він буде просити допомогти колег з інших регіонів.

Пізніше у п'ятницю, 5 січня, губернатор опублікував попередження про можливу ракетну атаку та закликав жителів повертатися додому або в укриття.

Обстріли Бєлгорода

Сили безпеки та оборони України 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді. Обстріл був відповіддю на масований ракетний удар Росії по містах України 29 грудня, під час якого загинуло 39 і було поранено понад 160.

Внаслідок удару в російському місті було пошкоджено більше 40 будівель та 60 транспортних засобів. Загинули 25 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Це був перший масштабний обстріл Бєлгорода з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, він є своєрідною помстою за регулярні удари росіян балістичними ракетами С-300 по Харкову й області.

1 та 2 січня так звані "обстріли" продовжилися. У Міноборони РФ розповідали про нібито збиті ракети.

Ввечері 4 січня у Бєлгороді знову пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони і про "прильоти".

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