Все боятся Путина. Зеленский оценил вероятность смены власти в РФ

Смена власти в России в настоящее время вряд ли возможна. Окружение сильно связано преступлениями и боится Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию NOS .

"Я вижу, что эта команда работает вместе уже много лет, и я думаю, что они сильно связаны. На многих уровнях. Из-за их многочисленных действий и преступлений", - сказал он.

В частности, Зеленский напомнил о преступлениях России в Украине.

"Они переплетены. Я не уверен, что сейчас возможна смена власти. Думаю, они все боятся Путина", - сказал Зеленский.