Всі бояться Путіна. Зеленський оцінив ймовірність зміни влади в РФ

Зміна влади в Росії в даний час навряд чи можлива. Оточення сильно пов'язане злочинами і боїться Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського виданню NOS .

"Я бачу, що ця команда працює разом протягом багатьох років, і я думаю, що вони сильно пов'язані. На багатьох рівнях. Через їх численні дії і злочини", - сказав він.

Зокрема, Зеленський нагадав про злочини Росії в Україні.

"Вони переплетені. Я не впевнений, що зараз можлива зміна влади. Думаю, вони всі бояться Путіна", - сказав Зеленський.