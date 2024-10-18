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Бояться прямо сказати: Зеленський розповів про пропозиції обміну територій на членство в НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Західні чиновники, які просувають угоду, за якою Київ обмінює окуповані Росією території на членство в НАТО, не консультувалися з Україною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

"Люди ніколи не говорили цього [нам]. Люди бояться говорити [мені]", - сказав він, закликавши цих чиновників "викласти це на стіл, відкрито нам. Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами".

Зеленський сказав, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є "реальними" і не спрямовані на підрив підтримки його власних планів.

"Бразилія, у вас є план? Відмінно. Пропозиція від Китаю ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не треба нас ділити", - сказав він.

Вступ до НАТО частинами

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", ідея вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі, є неприйнятною для більш як половини опитаних (53%) українців. Водночас 40% респондентів повністю чи скоріше підтримують таку ідею.

У серпні 2023 року голова апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що Україна нібито може приєднатися до НАТО, відмовившись від окупованих Росією територій. Пізніше Єнсен заявив, що його слова були помилкою.

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НАТОВолодимир Зеленський