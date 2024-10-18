Боятся прямо сказать: Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО

"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", - сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами".

Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не надо нас делить", - сказал он.