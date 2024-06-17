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Бояться навіть підлітати: у ГУР підтвердили встановлення ракет на дронах Magura

Фото: Дрони Magura оснащені протиповітряними ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Головне управління розвідки Україна підтвердило встановлення на одній з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura ракет Р-73.

Про це сказав командир спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 з позивним "Тринадцятий", повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю.

Р-73 - ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

"Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати", - сказав "Тринадцятий".

За його словами, а унікальність в тому, що такого ні в кого немає. "Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - додав він.

Ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", - сказав командир Group 13.

Нагадаємо, Magura V5 - це багатоцільовий надводний корабель, здатний вести спостереження, розвідку, патрулювання, рятувальні роботи та виконувати бойові місії. За його допомогою вже ліквідовано декілька російських кораблів.

Детальніше про дрони Magura та Sea Baby та їхні технічні характеристики читайте в матеріалі РБК-Україна.

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