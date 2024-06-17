Бояться навіть підлітати: у ГУР підтвердили встановлення ракет на дронах Magura

Р-73 - ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Оснащені такими ракетами ударні морські дрони Magura вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації.

"Такі розробки ефективні - росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати", - сказав "Тринадцятий".

За його словами, а унікальність в тому, що такого ні в кого немає. "Це озброєння вже встановлене, і воно буде давати свої результати", - додав він.

Ударні морські дрони Magura уже довели свою ефективність: позбавили Росію домінування в акваторії Чорного моря та знизили загрози для України.

"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки і оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед - Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", - сказав командир Group 13.