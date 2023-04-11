UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бояться НАТО? Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії

Фото: Росіяни перестали купувати в Фінляндії нерухомість: кому перейшла ініціатива (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yle.

Кількість необхідних дозволів на купівлю нерухомості в Фінляндії, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі – з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року.

"Імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей. Ці фактори стали одніє з причин зменшення кількості купівлі-продажу нерухомості", - зазначила експерт з міністерства оборони Фінляндії Анне Яаккола.

Кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази – з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше ми писали, після вступу Фінляндії до НАТО Російська армія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів.

Нагадаємо, Фінляндія може купити в Ізраїля системи протиракетної оборони "Праща Давида". Система багаторівневої протиракетної системи армії оборони Ізраїлю, призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиросіяниФинляндия