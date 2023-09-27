UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бояться наступу ЗСУ? Окупанти облаштували вогневі позиції на пляжах Євпаторії (фото)

Фото: вогневі позиції на пляжах Євпаторії у Криму облаштували окупанти (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово анексованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" виявили вогневі позиції на набережній Незалежності в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

 

Так, обладнано 4 вогневі позиції. Партизани не виключають, що таким чином окупанти готуються захищати пляжі Євпаторії від атаки ЗСУ.

Ситуація у Криму

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Крим напханий російськими системами протиповітряної оборони, але вони не можуть впоратися із західними ракетами, які є в України.

Додамо, що буквально сьогодні стало відомо, що українські та кримськотатарські партизани визначили локацію ще однієї бази паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Севастополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым