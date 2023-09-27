Боятся наступления ВСУ? Оккупанты обустроили огневые позиции на пляжах Евпатории (фото)

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно аннексированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
"Агенты "Атеш" обнаружили огневые позиции на набережной Независимости в Евпатории", - говорится в сообщении.
Так, оборудовано 4 огневых позиции. Партизаны не исключают, что таким образом оккупанты готовятся оборонять пляжи Евпатории от атаки ВСУ.
Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.
Добавим, что буквально сегодня стало известно, что украинские и крымскотатарские партизаны определили локацию еще одной базы горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Севастополе.
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