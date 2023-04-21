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Бояться контрнаступу ЗСУ? Окупанти зігнали автобуси в Мелітополь

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Мелітополь, П'ятниця 21 квітня 2023 12:14
Бояться контрнаступу ЗСУ? Окупанти зігнали автобуси в Мелітополь Фото: окупанти пригнали до Мелітополя Запорізької області близько 40 автобусів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти пригнали до тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області 20 автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів, до 20 одиниць в кожній", - розповів він.

За даними Федорова, транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів.

"Паніки нєт": окупанти чекають, коли ЗСУ випишуть їм зворотний квиток на Росію", - припустив мер міста.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Крім того, у колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".

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Мелітополь Запорожская область
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