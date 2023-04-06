Бояться контрнаступу? Росіяни у березні встановили рекорд звернень про здачу в полон

"Ми фіксуємо сплеск зацікавленості нашим проєктом. Вона пов’язана з очікуваним контрнаступом Збройних Сил України, а також зі збільшенням втрат на фронті російських військ і погіршенням морально-психологічного стану безпосередньо в самій армії РФ", - зазначив Матвієнко.

Речник наголосив, що російські військові здаються в полон по всій лінії фронту, і ці операції відбуваються кожні два дні. Окупанти здаються як по одному, так і групами.

"Що стосується кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд - понад 3000 звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022-му році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500", - додав він

Матвієнко також наголосив, що окупанти здаються в полон разом з технікою, а деякі зразки "цікавої" російської важкої бронетехніки вже навіть працюють проти армії РФ на фронті.

Нагадаємо, ми писали, що станом на лютий вже понад 7600 російських військових звернулися до проекту "Хочу жити" з приводу добровільної здачі в український полон.

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