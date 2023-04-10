Бояться "гучних звуків"? Росіяни вдвічі посилили ППО біля кордону з Україною

Російське Міністерство оборони відзвітувало про те, що на кордоні з Україною збільшили кількість підрозділів з системами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету відомства " Красная звезда ".

Також у вищезгаданих областях нібито уп'ятеро збільшили кількість комплексів "Панцир-С".

Як зазначають у пропагандистському виданні, у Білгородській, Курській та Брянській областях удвічі збільшили кількість підрозділів, оснащених зенітними комплексами великої та середньої дальності, а саме: С-400, С-300, С-350.

Нагадаємо,5 квітня у Білгородській області жителі чули вибухи. Місцева влада розповідала, що регіон нібито обстрілював з мінометів.

Також ми писали, що 6 квітня в тимчасово окупованому Криму було чути вибухи і почалася сильна пожежа.

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