Бояться ескалації. У Ватикані проти ударів України по Росії західною зброєю
У Ватикані вважають, що дозвіл для України на удари по Росії західною зброєю може призвести до "неконтрольованої ескалації".
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
"Я думаю, що така можливість (ударів по Росії західною зброєю - ред.) повинна турбувати всіх, кому небайдужа доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати", - заявив Паролін.
Він нагадав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні. Нині головний фокус - на поверненні українських дітей з Росії. На його думку, "іншого шляху немає".
Удари по Росії
Зазначимо, однією з умов передачі Україні далекобійної зброї від західних союзників було те, що українські захисники не застосовуватимуть її для ударів по Росії.
Зараз ситуація починає змінюватися. Низка країн Заходу оголосили про те, що вони дозволяють Україні застосовувати своє озброєння для ударів по території Росії.
Зокрема, про необхідність дозволити Україні бити по військових базах Росії заявляв президент Франції Еммануель Макрон.
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