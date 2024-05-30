Бояться ескалації. У Ватикані проти ударів України по Росії західною зброєю

У Ватикані вважають, що дозвіл для України на удари по Росії західною зброєю може призвести до "неконтрольованої ескалації".

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Я думаю, що така можливість (ударів по Росії західною зброєю - ред.) повинна турбувати всіх, кому небайдужа доля нашого світу. Це може спричинити ескалацію, яку вже ніхто не зможе контролювати", - заявив Паролін. Він нагадав, що Ватикан працює на гуманітарному рівні. Нині головний фокус - на поверненні українських дітей з Росії. На його думку, "іншого шляху немає".