Боятся эскалации. В Ватикане против ударов Украины по России западным оружием

В Ватикане считают, что разрешение для Украины на удары по России западным оружием может привести к "неконтролируемой эскалации".

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Я думаю, что такая возможность (ударов по России западным оружием - ред.) должна беспокоить всех, кому небезразлична судьба нашего мира. Это может повлечь за собой эскалацию, которую уже никто не сможет контролировать", - заявил Паролин. При этом он напомнил, что Ватикан работает на гуманитарном уровне. Сейчас главный фокус - на возвращении украинских детей из России. По его мнению, "другого пути нет".