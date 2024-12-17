Бояться дронів. Війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости, - ГУР

Північнокорейські війська в Курській області після серйозних втрат почали розставляти додаткові спостережні пости. Вони бояться атак українських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Як зазначили в ГУР, 16 грудня росіяни продовжили використовувати північнокорейців у бойових діях у Курській області.
"Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України", - уточнили в розвідці.
За даними ГУР, північнокорейські війська перед штурмом накопичують групу до 20-30 солдатів на передових рубежах. Після цього в район зосередження вони пересуваються малими групами до шести солдатів. Як розпізнавальні предмети вони використовують червоний скотч.
"Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР у Курській області свідчить, що Москва не хоче втрачати темп наступальних дій", - додали в розвідці.
Нагадаємо, Росія втягнула у війну проти України Північну Корею. Солдати КНДР уже з жовтня перебувають у Курській області. Нещодавно стало відомо про їхню активну участь у боях проти українських захисників.
Зокрема, сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що 8-й полк Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три дні ліквідував в Курській області півсотні північнокорейських солдатів. При цьому ще 47 ворожих військових з КНДР дістали поранення.
При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошував, що північнокорейські солдати в Курській області не розуміють загрози від українських безпілотників.
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