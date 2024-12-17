Бояться дронів. Війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости, - ГУР

Участь солдатів КНДР у війні

Нагадаємо, Росія втягнула у війну проти України Північну Корею. Солдати КНДР уже з жовтня перебувають у Курській області. Нещодавно стало відомо про їхню активну участь у боях проти українських захисників.

Зокрема, сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що 8-й полк Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три дні ліквідував в Курській області півсотні північнокорейських солдатів. При цьому ще 47 ворожих військових з КНДР дістали поранення.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошував, що північнокорейські солдати в Курській області не розуміють загрози від українських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.