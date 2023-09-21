Бояться атак. Гуменюк розповіла про перекидання десантних кораблів РФ з Криму

За її словами, все корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати в тому районі Чорного моря, який вважається відносно безпечним, а саме - біля східного узбережжя Криму та в напрямку Новоросійська.

"До речі, великі десантні кораблі перебазовані вже в ті суто російські пункти базування, вони вже не довіряють кримським пунктам базування", - уточнила Гуменюк.

Вона розповіла, що ракетоносіїв у Чорному морі на бойовому чергуванні наразі немає. Там фіксують 10 кораблів та катерів.

"Але іноді ворог "виводить на прогулянку", так би мовити, той самий "Циклон", який вони ввели до складу флоту, не провівши його нормальних випробувань ні ходових, ні вогневих", - зазначила речник Сил оборони півдня.

Удар по Севастопольській бухті

Нагадаємо, минулого тижня, 13 вересня, українські військові завдали ракетного удару по Севастопольській бухті.

Внаслідок атаки було пошкоджено: десантний корабель, підводний човен та судноремонтний завод російських окупантів. Згідно з інформацією Головного управління розвідки, корабель та підводний човен, ймовірно, не підлягають відновленню.

Як писали західні ЗМІ, для удару ЗСУ використовували далекобійні ракети Storm Shadow.

Після цього в мережі почали з'являтися чутки про виведення російських кораблів та підводних човнів з бухти Севастополя.