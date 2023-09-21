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Боятся атак. Гуменюк рассказала о переброске десантных кораблей РФ из Крыма

Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о переброске десантных кораблей РФ из Крыма (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты решили перебросить все свои десантные корабли из Крыма, поскольку они боятся возможных атак украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, вся корабельная группировка врага продолжает маневрировать в том районе Черного моря, который считается относительно безопасным, а именно - возле восточного побережья Крыма и в направлении Новороссийска. 

"Кстати, крупные десантные корабли перебазированы уже в те сугубо российские пункты базирования, они уже не доверяют крымским пунктам базирования", - уточнила Гуменюк. 

Она рассказала, что ракетоносителей в Черном море на боевом дежурстве сейчас нет. Там фиксируют 10 кораблей и катеров. 

"Но иногда враг "выводит на прогулку", так сказать, тот самый "Циклон", который они ввели в состав флота, не проведя его нормальных испытаний ни ходовых, ни огневых", - отметила спикер Сил обороны юга. 

Удар по Севастопольской бухте

Напомним, на прошлой неделе, 13 сентября, украинские военные нанесли ракетный удар по Севастопольской бухте

В результате атаки были повреждены: десантный корабль, подводная лодка и судоремонтный завод российских оккупантов. Согласно информации Главного управления разведки, корабль и подлодка, вероятно, не подлежат восстановлению. 

Как писали западные СМИ, для удара ВСУ использовали дальнобойные ракеты Storm Shadow. 

После этого в сети начали появляться слухи о выводе российских кораблей и подлодок из бухты Севастополя. 

 

 

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