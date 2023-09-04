У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії

На війні в Україні загинув доброволець із Колумбії. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo .

Зазначається, що йдеться про Алехандро Еррера Евіа з Уїли (департамент - ред.).

Видання зазначає, що він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Колумбієць закликав своїх земляків ретельно подумати перед поїздкою в Україну

Щойно він прибув до України, він попередив колумбійців, які планували приєднатися до військових формувань.

"Добре проаналізуйте, це я кажу не для того, щоб вас збентежити. А тому, що якщо ви приїдете, треба психологічно бути підготовленими до того, з чим вам доведеться зіткнутися", - заявив він.

На колумбійця справили враження руйнування, які були спричинені війною. Він був вражений станом дерев, які росли поруч з їхніми позиціями і в них постійно потрапляли осколки ракет і гранат.

Що заявили представники влади Колумбії

Посольство Колумбії в Польщі вже зв'язалося з сім'єю, щоб пояснити процедуру, якої слід дотримуватися в такій ситуації.

Їм також сказали, що процес може зайняти до трьох місяців і вони зможуть тільки доставити прах.

Еррерра мав дружину та сина у Вілі, з якими він намагався в'їхати до США у 2022 році. Однак їх депортували.

Втрати серед іноземців, які воюють за Україну

Нещодавно стало відомо, що під час бойових дій в Україні загинув 22-річний британець Сем Ньюї. Він воював за нашу країну ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До цього білоруський доброволець загинув на війні в Україні. Він воював у складі Другого Інтернаціонального легіону.

Також ми писали, що американський морський піхотинець, звільнений із Росії внаслідок обміну полоненими минулого року, був поранений на війні в Україні.